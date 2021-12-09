Прямой эфир
Спорт
МОК утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
Мир
Индия продлила запрет на пассажирские перевозки до конца января 2022 года
Армия
Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Экономика
Немецкий бизнес выступил против санкций ЕС в отношении России
Мир
МИД обеспокоился из-за данных о 5 млн единиц неучтенного оружия на Украине
Авто
Российский авторынок в ноябре занял второе место в Европе
Армия
Правительство РФ выделит еще 44,6 млрд рублей на разработку авиадвигателя ПД-35
Спорт
КДК РФС наказал ЦСКА закрытием домашней фанатской трибуны на два матча
Армия
Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны
Мир
На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»

В Белоруссии отреагировали на статью NYT о самолете с Протасевичем

Власти Белоруссии заявили о непричастности к посадке самолета Ryanair в Минске
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Материал газеты The New York Times о посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске — информационный вброс. Такую оценку публикации 9 декабря дал директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

Со слезами на глазах: о чем Роман Протасевич рассказал белорусскому ТВ
Оппозиционер признал вину и подтвердил подготовку покушения на Лукашенко

«Этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO (Международной организации гражданской авиации. — Ред.) предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа», — цитирует его «БелТА».

Директор департамента отметил, что упоминаемый в статье авиадиспетчер покинул Белоруссию, он мог под давлением пойти «на какие-то сделки», в том числе с совестью.

«Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью. Давать ему какую-то оценку я не вправе. Он не сказал что-то конкретное. Мы видим интерпретацию польскими спецслужбами его слов, но не его слова», — заявил Сикорский.

Он также обратил внимание на то, что вокруг инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair много фейков.

«Во-первых, необходимо оправдание для авторов и исполнителей незаконных санкций и авиационной блокады. Во-вторых, нужно увести расследование куда-то в сторону либо его как можно дольше затянуть. Других причин у них нет», — сказал директор департамента.

Сикорский отметил, что «для профессионала понятно, что за пультом находится не один диспетчер».

«Есть диспетчеры, которые осуществляют процедурный, радиолокационный контроль, также старший диспетчер, руководитель полета. В частности, на руководителя полета ложится огромная ответственность за принятие решений», — констатировал он.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, работавший во время инцидента с лайнером Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке. По его словам, действиями в башне управления воздушным движением в Минске якобы руководил офицер КГБ, который и приказал передать ложное сообщение о взрывном устройстве.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска ввиду сообщения о минировании, которое впоследствии не было подтверждено. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

Спустя три дня, 26 мая, в КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что некоторые страны Запада, а также Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал высказывания о спланированной спецслужбами посадке самолета вымыслом. По словам президента, проведение такого рода операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Инцидент с лайнером Ryanair вызвал бурную реакцию стран Запада. Страны Евросоюза приняли санкции против Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021