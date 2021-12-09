В Белоруссии отреагировали на статью NYT о самолете с Протасевичем

Материал газеты The New York Times о посадке самолета авиакомпании Ryanair в Минске — информационный вброс. Такую оценку публикации 9 декабря дал директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

«Этот информационный вброс идет в тот момент, когда мы просим от наших польских партнеров и от комиссии ICAO (Международной организации гражданской авиации. — Ред.) предоставить данные объективного контроля. В частности, переговоры вильнюсского диспетчера с пилотом и внутрикабинные переговоры членов экипажа», — цитирует его «БелТА».

Директор департамента отметил, что упоминаемый в статье авиадиспетчер покинул Белоруссию, он мог под давлением пойти «на какие-то сделки», в том числе с совестью.

«Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью. Давать ему какую-то оценку я не вправе. Он не сказал что-то конкретное. Мы видим интерпретацию польскими спецслужбами его слов, но не его слова», — заявил Сикорский.

Он также обратил внимание на то, что вокруг инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair много фейков.

«Во-первых, необходимо оправдание для авторов и исполнителей незаконных санкций и авиационной блокады. Во-вторых, нужно увести расследование куда-то в сторону либо его как можно дольше затянуть. Других причин у них нет», — сказал директор департамента.

Сикорский отметил, что «для профессионала понятно, что за пультом находится не один диспетчер».

«Есть диспетчеры, которые осуществляют процедурный, радиолокационный контроль, также старший диспетчер, руководитель полета. В частности, на руководителя полета ложится огромная ответственность за принятие решений», — констатировал он.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта Олег Галегов, работавший во время инцидента с лайнером Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке. По его словам, действиями в башне управления воздушным движением в Минске якобы руководил офицер КГБ, который и приказал передать ложное сообщение о взрывном устройстве.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска ввиду сообщения о минировании, которое впоследствии не было подтверждено. На борту самолета находился бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки блогера и его спутницу россиянку Софию Сапегу задержали.

Спустя три дня, 26 мая, в КГБ Белоруссии заявили о причастности Протасевича к участию в боевых действиях в Донбассе, а также к организации массовых беспорядков в Белоруссии. Глава КГБ Иван Тертель заявил, что некоторые страны Запада, а также Украина гарантировали Протасевичу иммунитет от ответственности за совершаемые преступления.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал высказывания о спланированной спецслужбами посадке самолета вымыслом. По словам президента, проведение такого рода операции без нарушения каких-либо международных законов или инструкций «дорого бы обошлось».

Инцидент с лайнером Ryanair вызвал бурную реакцию стран Запада. Страны Евросоюза приняли санкции против Белоруссии и запретили белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС.