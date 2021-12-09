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В Европе указали на нервозность Байдена на переговорах с Путиным

Итальянский политолог Грациани отметил нервозность Байдена на переговорах с Путиным
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Итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани указал на нервозность президента США Джо Байдена после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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В беседе с Lenta.Ru в четверг, 9 декабря, Грациани отметил, что в первую очередь заявления Госдепа и Белого дома адресованы союзникам США, в частности Евросоюзу, Польше и Украине, нежели России.

По словам специалиста, прошедшие переговоры лидеров двух стран мало чем отличались от женевского саммита в июне 2021 года.

«Я считаю, что необходимо проводить больше двусторонних встреч. Сейчас оба президента действуют в интересах международной аудитории», — подчеркнул политолог.

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена прошла 7 декабря, она продлилась два часа и проводилась по специальному каналу видеосвязи.

Одной из главных тем встречи стала напряженность вокруг Украины. В ходе разговора американский лидер обратил внимание на якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи границы с Украиной и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшего ухудшения обстановки. Он также призвал к деэскалации ситуации.

В ответ на это российский лидер подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность за происходящее на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

Агентство Bloomberg 7 декабря сообщило о том, что в настоящее время в США и Евросоюзе (ЕС) рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора.

1 декабря замгоссекретаря США Виктория Нуланд пригрозила РФ «небывалыми» санкциями в случае шагов по дестабилизации на Украине.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» отметил, что Североатлантический альянс использует предположения о «российской агрессии» против Украины, чтобы оправдать свое продвижение на восток. Он подчеркнул, что Россия неоднократно на всех возможных уровнях фиксировала отсутствие у нее каких-либо инициативных наступательных намерений на украинском направлении.

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