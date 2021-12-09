Зоопарк Ижевска приютил замерзающего лебедя

Новый дом нашли белому лебедю, который не улетел на зиму и продолжал жить на пруду у деревни Лудорвай под Ижевском. Принять птицу согласился Ижевский зоопарк.

ИА «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Главного управления ветеринарии по Удмуртии пишет, что впервые о птице стало известно из соцсетей 14 ноября. На озере под Ижевском замерзал лебедь-шипун.

Местные жители поймали его и поселили в личном подсобном хозяйстве. Пернатого осмотрели специалисты станции по борьбе с болезнями животных.

Зоопарк согласился принять у себя птицу после того, как ее отлов из естественной среды обитания согласовало республиканское минприроды.