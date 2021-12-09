Две женщины погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области

Две женщины погибли в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Тюменской области. В больницу доставлена 14-летняя девочка.

Авария произошла на территории Тобольского района. По данным Госавтоинспекции, 50-летняя женщина за рулем Kia Cerato во время обгона выехала на встречную полосу и допустила столкновение с грузовиком Mercedes. От удара Kia отбросило на свою полосу, где легковушка столкнулась с большегрузом DAF. Об этом пишет ИА «Ура.ру».

Женщина-водитель и ее пассажирка скончались на месте происшествия. 14-летняя девочка, находившаяся в иномарке, получила травмы. Предполагается, что она не была пристегнута ремнем безопасности.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием грузовика в Амурской области. «КамАЗ» столкнулся с машиной Lada Largus. Водитель и пассажир легковушки получили смертельные травмы.