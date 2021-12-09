Прямой эфир
Спорт
МОК утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
Мир
Индия продлила запрет на пассажирские перевозки до конца января 2022 года
Армия
Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Экономика
Немецкий бизнес выступил против санкций ЕС в отношении России
Мир
МИД обеспокоился из-за данных о 5 млн единиц неучтенного оружия на Украине
Авто
Российский авторынок в ноябре занял второе место в Европе
Армия
Правительство РФ выделит еще 44,6 млрд рублей на разработку авиадвигателя ПД-35
Спорт
КДК РФС наказал ЦСКА закрытием домашней фанатской трибуны на два матча
Армия
Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны
Мир
На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»

Немецкий бизнес призывает РФ играть более важную роль в энергоснабжении Европы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство немецких компаний призывает к тому, чтобы Россия играла более важную роль в энергоснабжении Европы. Об этом «Известиям» заявили в Восточном комитете германской экономики со ссылкой на опрос немецких фирм, работающих в РФ.

«72% респондентов выступают за активизацию двусторонних энергетических отношений. 19% сохранили бы их на нынешнем уровне. Только 9% выступают за сокращение сотрудничества с Россией в сфере энергетики», — уточнили в комитете.

На этот газ: ждет ли Европу новый энергетический кризис
Эксперты прогнозируют рост цен на топливо и не исключают остановку промышленных предприятий

Согласно опросу, немецкие компании ожидают, что отношения ЕС с Россией в сфере энергетического партнерства изменятся в долгосрочной перспективе на фоне «Зеленого пакта для Европы».

22% респондентов ожидают увеличения значения России как энергетического партнера, что в два раза больше, чем в прошлом году. Напротив, 42% опрошенных комитетом компаний ожидают, что к 2050 году значение России как энергетического партнера ЕС несколько уменьшится (29%) или значительно уменьшится (13%). 36% ожидают, что значение России останется неизменным.

В опросе Восточного комитета приняли участие 86 немецких компаний, ведущих бизнес в России. Их суммарный оборот в РФ в 2021 году, как ожидается, превысит €14 млрд.

В 2021 году страны Европы столкнулись с энергокризисом. Рост цен на газ начался в конце августа и продолжался до начала октября. 6 октября на лондонской бирже ICE цена на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но потом понизилась.

13 октября президент России Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Политик опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

В октябре прошел XIV Евразийский экономический форум в Вероне. «Известия» писали, что участники форума пришли к выводам, что Европа во многом сама виновата в сложившемся энергетическом кризисе, а пандемия коронавируса усилила мировое неравенство.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021