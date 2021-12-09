Немецкий бизнес призывает РФ играть более важную роль в энергоснабжении Европы

Большинство немецких компаний призывает к тому, чтобы Россия играла более важную роль в энергоснабжении Европы. Об этом «Известиям» заявили в Восточном комитете германской экономики со ссылкой на опрос немецких фирм, работающих в РФ.

«72% респондентов выступают за активизацию двусторонних энергетических отношений. 19% сохранили бы их на нынешнем уровне. Только 9% выступают за сокращение сотрудничества с Россией в сфере энергетики», — уточнили в комитете.

Согласно опросу, немецкие компании ожидают, что отношения ЕС с Россией в сфере энергетического партнерства изменятся в долгосрочной перспективе на фоне «Зеленого пакта для Европы».

22% респондентов ожидают увеличения значения России как энергетического партнера, что в два раза больше, чем в прошлом году. Напротив, 42% опрошенных комитетом компаний ожидают, что к 2050 году значение России как энергетического партнера ЕС несколько уменьшится (29%) или значительно уменьшится (13%). 36% ожидают, что значение России останется неизменным.

В опросе Восточного комитета приняли участие 86 немецких компаний, ведущих бизнес в России. Их суммарный оборот в РФ в 2021 году, как ожидается, превысит €14 млрд.

В 2021 году страны Европы столкнулись с энергокризисом. Рост цен на газ начался в конце августа и продолжался до начала октября. 6 октября на лондонской бирже ICE цена на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но потом понизилась.

13 октября президент России Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Политик опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.

В октябре прошел XIV Евразийский экономический форум в Вероне. «Известия» писали, что участники форума пришли к выводам, что Европа во многом сама виновата в сложившемся энергетическом кризисе, а пандемия коронавируса усилила мировое неравенство.