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МИД ответил на попытки ЕС выставить РФ стороной конфликта на Украине

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Евросоюз (ЕС) не только не помогает урегулированию на Украине, но и пытается представить Россию стороной конфликта. Об этом в четверг, 9 декабря, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«ЕС на деле не только не способствует миру в Донбассе, он просто усугубляет ситуацию, пытаясь представить Россию стороной конфликта», — заявила Захарова.

По ее словам, такое поведение европейских властей является «безответственным».

Захарова также заявляла, что тезис о мифической «российской угрозе» Украине намеренно был запущен в СМИ. По ее словам, даже Киев изначально называл эти данные дезинформацией.

Также в четверг глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал недостоверной информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину. Также он отметил, что военная деятельность, которая осуществляется на национальной территории, не требует уведомления.

8 декабря президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

7 декабря официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины. В противном случае Евросоюз и всё международное сообщество будут вынуждены отреагировать, добавил дипломат.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 декабря заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

22 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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