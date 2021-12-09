МРОТ увеличат в Красноярском крае на 8,6%

Депутаты законодательного собрания Красноярского края единогласно проголосовали за увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ). Величина увеличится на 8,6%.

По словам министра финансов региона Владимира Бахаря, изначально в бюджет было заложено повышение МРОТа на 6,4%. Величину скорректируют на основании поручения президента Владимира Путина о дополнительном повышении величины в целом по стране. В южных районах МРОТ достигнет 22 224 рублей, в северных — 36 114 рублей. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

В заксобрании уточнили, что повышение в первую очередь отразится на работниках государственных и муниципальных учреждений, чья зарплата не превышает МРОТ. Эта категория бюджетников считается достаточно обширной. Кроме того, вырастут размеры доплат к пенсиям и пособиям по временной нетрудоспособности.

Президент России Владимир Путин утвердил увеличение МРОТа до 13 890 рублей, соответствующий указ главы государства был опубликован 6 декабря. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, на увеличение МРОТа в 2022 году направят порядка 30 млрд рублей.