Рябков назвал бессмысленным занятием расширение санкций США против России

Расширение санкций США против России является бессмысленным занятием. Такое мнение в четверг, 9 декабря, высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе круглого стола в Совфеде на тему «Российско-американские отношения, новый вектор или старые проблемы?».

«Растет взаимный товарооборот. За три квартала текущего года его объем увеличился на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, при этом российский экспорт вырос на 66%», — приводит его слова пресс-служба Совфеда.

По его мнению, на этом фоне американская политика односторонних санкций выглядит странной. Рябков напомнил, что на начало декабря в ограничительных перечнях США находятся 368 российских граждан и 578 организаций.

«Их бесконечное расширение, на наш взгляд, занятие совершенно бессмысленное, поскольку мы адаптировались к такому давлению, а оно бумерангом бьет по американскому бизнесу. <...> Мы за мирное сосуществование. Мы не хотим конфронтационности», — заключил Рябков.

О рассмотрении США и ЕС вопроса введения новых санкций в отношении России агентство Bloomberg сообщило 7 декабря. Рестрикции могут коснуться крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства.

В качестве радикальных мер обсуждается возможность отключения России от SWIFT. Также рассматривается вопрос об ограничении конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против «окружения президента РФ Владимира Путина». Кроме того, рестрикции могут затронуть российский суверенный долг.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины. По словам политика, он поддерживает постоянный контакт с европейскими союзниками и Украиной по складывающейся ситуации.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.