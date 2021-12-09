Путин заявил, что законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и его надо проработать

До того,как ввести QR-коды на транспорте, следует убедиться в готовности к этому всей системы. Об этом сообщил в четверг, 9 декабря, президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По его словам, перед принятием решений, связанных с использованием транспортных средств, необходимо посмотреть, готова ли транспортная система к отсутствию ограничений прав людей и к обеспечению их безопасности.

Глава государства уточнил, что законопроект о QR-кодах носит рамочный характер и должен быть проработан в том числе с регионами. Вместе с тем российский лидер заверил, что власти постараются не допустить «никаких опрометчивых решений» в данной ситуации.

Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев также заявил, что людям с высоким титром антител к коронавирусу нужно выдавать QR-коды.

Накануне стало известно, что профсоюзы предложили распространить действие законопроекта о QR-кодах на междугородний и международный авто- и водный транспорт. При этом требование о предоставлении QR-кодов на этапе заблаговременного оформления билетов профсоюзы считают излишним.

12 ноября правительство направило в Госдуму два законопроекта о QR-кодах. Один из них регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте. Второй предполагает, что граждане смогут посещать магазины, места общепита и мероприятия при наличии QR-кода о вакцинации, документа о медотводе или о перенесенном COVID-19. Позже в ноябре стало известно, что ГД может рассмотреть законопроекты 16 декабря.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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