В «Верном» заявили об уведомлении о росте закупочных цен на алкоголь до 20%

Сеть супермаркетов «Верный» получила уведомления от поставщиков алкоголя о росте закупочных цен на импортный и российский алкоголь до 20%. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе торговой сети в четверг, 9 декабря.

«Повышения заявлены в период с 15 декабря по 10 января», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 января 2022 года крепкий алкоголь «существенно подорожает» из-за повышения минимальной розничной цены. О росте закупочных цен от 4 до 10% с начала следующего года заявили восемь поставщиков крепкого алкоголя. Кроме повышения минимальной розничной цены (МРЦ), производители крепкого алкоголя ссылаются на рост затрат на логистику и увеличение тарифов.

Восемь поставщиков вин также просят ритейлеров принять повышение цен с нового года — в размере от 3 до 20%. Производители ссылаются на низкую урожайность виноматериалов, рост стоимости комплектующих и подорожание энергоресурсов.

Семь производителей пива и алкогольных коктейлей сообщили о росте закупочных цен с нового года в диапазоне от 2 до 20%. Самый существенный рост ожидает слабоалкогольные коктейли. Среди причин подорожания — повышение ставок акцизов на алкоголь, увеличение цен на спирт, сахар, коммунальные услуги, алюминиевые банки и повышение затрат на логистику.

В «Верном» рассказали, что «пока не приняли ни одного повышения» цен, поскольку считают, что «настолько существенное подорожание не может быть обосновано никакими внешними факторами». В сети полагают, что поставщики «вновь пытаются использовать кратковременную конъюнктуру рынка» в свою пользу — повышенный спрос на алкоголь в новогодний период.

О получении аналогичных уведомлений сообщал ранее в этот же день ТАСС со ссылкой на магазины «Лента». Там отметили, что в следующем году прогнозируется повышение закупочных цен на алкоголь в среднем на 11%. Все уведомления об увеличении цен рассматриваются компанией в индивидуальном порядке, чтобы избежать резких ценовых скачков, указали в пресс-службе супермаркета.

Ранее в четверг РБК со ссылкой на импотреров вина из-за границы сообщило, что из-за плохого урожая винограда, прежде всего в Италии и Франции, и возросших издержек на производство и логистику виноделы хотят увеличить закупочные цены на 20–25% в 2022 году. Импортеры рассчитывают нивелировать рост до 10–15%.