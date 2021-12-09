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Немецкий бизнес выступил против санкций ЕС в отношении России

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Немецкий бизнес выступил против санкций ЕС в отношении России. Об этом «Известиям» заявили в Восточном комитете германской экономики со ссылкой на опрос немецких фирм, работающих в РФ.

«Более половины компаний отмечают улучшение делового климата в России в 2021 году, 93% выступают за отмену санкций ЕС против России», — уточнили в Восточном комитете.

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Учитывая значение экономических санкций ЕС против России как деструктивного фактора в двусторонних экономических отношениях, подавляющее большинство (57%) опрошенных компаний хотели бы видеть постепенную, с соблюдением определенных условий отмену санкций.

За немедленную отмену экономических санкций без предварительных условий выступают 36%, что несколько больше, чем в предыдущем году (31%).

Только 7% опрошенных компаний голосуют за сохранение санкций (в прошлом году 9%) до тех пор, пока Минские соглашения не будут выполнены.

Санкции в отношении России были введены в 2014 году на фоне вооруженного конфликта на юго-востоке Украины и воссоединения Крыма с РФ. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. В числе прочего между Москвой и Брюсселем были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.

В последнее время ситуация на Украине обострилась. На этом фоне стали появляться сообщения о возможности новых санкций против Москвы. Например, 7 декабря агентство Bloomberg сообщило о том, что США и ЕС готовят новые рестрикции, которые могут коснуться крупнейших банков России и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Кроме того, США могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства.

В качестве радикальных мер обсуждается возможность отключения России от SWIFT. Также рассматривается вопрос об ограничении конвертации рублей в доллары, евро или британские фунты.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

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