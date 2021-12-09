Пушков прокомментировал слова Бжезинского об отключении России от SWIFT

Российский сенатор Алексей Пушков 9 декабря прокомментировал предложение бывшего заместителя помощника министра обороны США Яна Бжезинского о том, что можно на несколько дней отключить Россию от SWIFT в рамках «предупредительного удара».

Пушков отметил, что такие слова являются безответственными и бессмысленными.

«Рекомендация Яна Бжезинского прежде всего безответственна, не говоря уже о ее бессмысленности. Его отец (политолог Збигнев Бжезинский. — Ред.) тоже не любил Россию, но мыслил куда крупнее. Встречался с обоими — с отцом имел долгую беседу в его офисе в Вашингтоне году в 1994-м, с сыном — лет 7–8 назад на международной конференции в Братиславе», — написал сенатор в Telegram.

Он добавил, что Бжезинский-старший был «невысокого мнения об Украине и рассматривал ее прежде всего как фактор ослабления и стратегического окружения России».

Ранее в этот же день Ян Бжезинский заявил, что по России следует нанести «предупредительный удар» в виде отключения страны от системы SWIFT. Также он предложил принять определенные экономические меры, например «задержать платежи за газ и нефть».

Днем ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил вероятность отключения России от мировой финансовой системы SWIFT. Сенатор заявил, что отключить РФ от SWIFT и заблокировать долговые обязательства страны нельзя, потому что Россия является одним из крупнейших игроков глобальной экономики.

Агентство Bloomberg 7 декабря сообщило, что в США и Евросоюзе рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

8 декабря президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.