Прямой эфир
Спорт
МОК утвердил форму сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022
Мир
Индия продлила запрет на пассажирские перевозки до конца января 2022 года
Армия
Летчик ВКС РФ спас военно-транспортный самолет с отказавшим двигателем
Экономика
Немецкий бизнес выступил против санкций ЕС в отношении России
Мир
МИД обеспокоился из-за данных о 5 млн единиц неучтенного оружия на Украине
Авто
Российский авторынок в ноябре занял второе место в Европе
Армия
Правительство РФ выделит еще 44,6 млрд рублей на разработку авиадвигателя ПД-35
Спорт
КДК РФС наказал ЦСКА закрытием домашней фанатской трибуны на два матча
Армия
Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны
Мир
На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»

Пушков прокомментировал слова Бжезинского об отключении России от SWIFT

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский сенатор Алексей Пушков 9 декабря прокомментировал предложение бывшего заместителя помощника министра обороны США Яна Бжезинского о том, что можно на несколько дней отключить Россию от SWIFT в рамках «предупредительного удара».

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

Пушков отметил, что такие слова являются безответственными и бессмысленными.

«Рекомендация Яна Бжезинского прежде всего безответственна, не говоря уже о ее бессмысленности. Его отец (политолог Збигнев Бжезинский. — Ред.) тоже не любил Россию, но мыслил куда крупнее. Встречался с обоими — с отцом имел долгую беседу в его офисе в Вашингтоне году в 1994-м, с сыном — лет 7–8 назад на международной конференции в Братиславе», — написал сенатор в Telegram.

Он добавил, что Бжезинский-старший был «невысокого мнения об Украине и рассматривал ее прежде всего как фактор ослабления и стратегического окружения России».

Ранее в этот же день Ян Бжезинский заявил, что по России следует нанести «предупредительный удар» в виде отключения страны от системы SWIFT. Также он предложил принять определенные экономические меры, например «задержать платежи за газ и нефть».

Днем ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил вероятность отключения России от мировой финансовой системы SWIFT. Сенатор заявил, что отключить РФ от SWIFT и заблокировать долговые обязательства страны нельзя, потому что Россия является одним из крупнейших игроков глобальной экономики.

Агентство Bloomberg 7 декабря сообщило, что в США и Евросоюзе рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора.

6 декабря телеканал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

8 декабря президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021