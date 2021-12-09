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Президент Владимир Путин призвал к системным мерам борьбы с пытками в российских колониях

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В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 9 декабря российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости системных мер в предотвращении пыток в местах лишения свободы.

Президент России сообщил членам СПЧ, что планируется внести изменения в законодательство, которые закрепят понятие состава преступления «пытки». По его словам, работа по данному направлению уже ведется Советом Федерации.

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Также Путин рассказал, что следил за сообщениями о пытках над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области. Он уточнил, что данный вопрос требует дальнейшего разбирательства.

«Центральный аппарат СК контролирует и проводит предварительное следствие по вопросам, которые стали известны»,— сказал глава государства.

Необходима проверка всех исправительных учреждений, которые упоминались в сообщениях о пытках над заключенными, сообщили президенту члены СПЧ. По их словам, все дела о пытках необходимо расследовать на уровне центрального аппарата Следственного комитета (СК) РФ.

Ранее, 26 ноября, по обвинению в организации насильственных действий сексуального характера в составе группы лиц (ч. 3 ст. 33 — п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ) был арестован экс-глава отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Сергей Мальцев.

Также суд заключил под стражу бывшего руководителя Мальцева, экс-начальника ОТБ № 1 УФСИН по региону Павла Гаценко. Ему предъявили обвинение по той же статье Уголовного кодекса. В случае обвинительного приговора Гаценко и Мальцеву грозит до 10 лет лишения свободы.

19 ноября стало известно о проверках в учреждениях УФСИН по Саратовской области, которые организовала комиссия центрального аппарата ведомства. 10 ноября 18 сотрудников УФСИН по региону были уволены после сообщений о насилии над заключенными в областной тюремной больнице. 11 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщил врио начальника УФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин. Ведомство делает всё для того, чтобы разобраться, сделать соответствующие выводы, резюмировал Ефаркин.

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