Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погоды

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий на территории Иркутской области в ближайшие сутки. В регионе ожидаются метели.

По данным Иркутского гидрометцентра, ветер усилится до 15–20 м/с в западных и северных районах. Порывы до 14 м/с ожидаются в Тайшетском и Чунском районах. Температура ночью упадет до –15…–20 градусов, при прояснениях до –30 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В Иркутске ожидается небольшой снег в ночные часы, днем без существенных осадков.

МЧС рекомендует автомобилистам учитывать состояние дороги и видимость во время движения. Водителям не следует развивать большую скорость и допускать частых перестроений. Неблагоприятный прогноз для дежурных служб и глав районов. Кроме того, жителям региона рекомендуют подготовиться к возможным отключениям электричества из-за усиления ветра.