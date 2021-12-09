Суд арестовал бывшего военнослужащего, устроившего стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы

Пресненский районный суд в четверг, 9 декабря, арестовал бывшего военнослужащего Сергея Глазова, обвиняемого в убийстве двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обвиняемому Глазову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 7 февраля 2022 года», — говорится в сообщении.

Как рассказал адвокат Глазова, мужчина раскаивается в содеянном, и не хочет обжаловать меру пресечения в виде ареста. По его словам, Глазов не готовился к преступлению заранее, дополняет «Газета.RU».

Мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК: убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица, и оборот оружия.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии уточнили, что конфликт произошел из-за того, что Глазов отказался надеть маску. Кроме того, по данным ОНК, мужчина был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

По словам очевидцев, в МФЦ Глазов вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

При этом у злоумышленника при себе было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, патроны, три газовых баллончика и другие элементы.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

8 декабря Глазов признал вину в убийстве.