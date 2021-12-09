Порошенко призвал Запад ввести санкций против России

Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко считает, что Запад должен подготовить пакет «адских санкций» против РФ. Об этом политик заявил в четверг, 9 декабря.

«Жесткие санкции. Они нужны не после, а до того, как война уже произошла. Важно представить потенциальный пакет «адских санкций» до вторжения, чтобы цена за это была невыносимой», — заявил Порошенко на онлайн-конференции Совета иностранных дел США: «Демократия или автократия: почему важна Украина?».

Ранее в этот день телеканал CNN со ссылкой на источники в правительственных структурах США сообщил, что Соединенные Штаты вряд ли будут вводить санкции против российских энергетических компаний, если разразится военный конфликт между Москвой и Киевом.

Согласно собеседникам телеканала, в администрации подготовили набор санкций, которые на первом этапе не будут распространяться на энергетические компании РФ. Тем не менее их могут ввести в качестве крайних мер.

Президент США Джо Байден заявил, что во время онлайн-саммита, который прошел 7 декабря, он предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину». По словам лидера США, он понимает, что Россия примет ответные меры на эти суровые рестрикции.

Тогда же стала известна реакция Путина на угрозу Байдена о введении санкций. По словам Пескова, российский лидер отметил, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают. Сам президент РФ назвал попыткой сдержать развитие России заявления США о том, что ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности Соединенных Штатов.

6 декабря CNN сообщил, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

Комментирую данную новость зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил отключить РФ от SWIFT и заблокировать долговые обязательства страны нельзя, потому что Россия является одним из крупнейших игроков глобальной экономики.