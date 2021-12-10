Прямой эфир
Общество
Путин рассказал об агентах ЦРУ в правительстве России 90-х
Мир
В МВД предложили запретить все виды сигнального оружия
Общество
Вильфанд спрогнозировал оттепель в Москве на следующей неделе
Мир
В США приговорили россиянина Кошкина к четырем годам тюрьмы
Мир
Байден провел беседу с «Бухарестской девяткой» после саммита с Путиным
Культура
Первое издание «Гарри Поттера» продали на аукционе за рекордные $471 тыс.
Мир
Главы МИД стран G7 в Великобритании обсудят тему Украины
Наука
В РФ разработали эскизный проект новой ракеты «Союз-5»
Общество
Аналитики назвали самые популярные новогодние товары среди россиян
Мир
США обсуждают планы контактов с РФ и НАТО по безопасности в Европе

Эксперт рассказала о лучших способах вложения 100 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финансовый аналитик, эксперт Анна Харченко рассказала, что в выборе ценных бумаг для вложения 100 тыс. рублей стоит обратить внимание на несколько факторов.

За своих счет: банковские операции предлагают согласовывать с родственниками
Почему это должно коснуться всех и как может работать механизм

Так, важно учитывать сроки размещения акций, ожидаемый доход, финансовое положение вкладчика, а также отношение к возможным рискам. Харченко отметила, что таким образом у двух инвесторов с одинаковыми суммами могут быть разные варианты инвестиций.

Эксперт подчеркнула, что портфель инвестора формируется индивидуально в каждом случае.

Если вы не готовы рисковать, то предпочтительнее выбрать облигации федерального займа. Их можно продать в любой момент, но сохранив проценты.

Корпоративные облигации могут дать более существенную доходность, но они имеют и больше рисков, уточнила Харченко. Это же касается и акций российских компаний.

В сентябре исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов сообщил, что одним из худших вариантов вложения денег является финансовая пирамида.

Он сказал, что это заранее убыточный, мошеннический и криминальный проект.

Ранее, 1 августа, аналитики и эксперты рассказали «Известиям», как, не покупая доллары и евро, а также акции крупных компаний, выгодно инвестировать. Вложить деньги можно, например, в брендовые вещи, конструкторы Lego, старую печатную прессу, почтовые марки, антиквариат, одежду знаменитостей и даже деревья бонсай.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021