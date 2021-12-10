Эксперт рассказала о лучших способах вложения 100 тыс. рублей

Финансовый аналитик, эксперт Анна Харченко рассказала, что в выборе ценных бумаг для вложения 100 тыс. рублей стоит обратить внимание на несколько факторов.

Так, важно учитывать сроки размещения акций, ожидаемый доход, финансовое положение вкладчика, а также отношение к возможным рискам. Харченко отметила, что таким образом у двух инвесторов с одинаковыми суммами могут быть разные варианты инвестиций.

Эксперт подчеркнула, что портфель инвестора формируется индивидуально в каждом случае.

Если вы не готовы рисковать, то предпочтительнее выбрать облигации федерального займа. Их можно продать в любой момент, но сохранив проценты.

Корпоративные облигации могут дать более существенную доходность, но они имеют и больше рисков, уточнила Харченко. Это же касается и акций российских компаний.

В сентябре исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов сообщил, что одним из худших вариантов вложения денег является финансовая пирамида.

Он сказал, что это заранее убыточный, мошеннический и криминальный проект.

Ранее, 1 августа, аналитики и эксперты рассказали «Известиям», как, не покупая доллары и евро, а также акции крупных компаний, выгодно инвестировать. Вложить деньги можно, например, в брендовые вещи, конструкторы Lego, старую печатную прессу, почтовые марки, антиквариат, одежду знаменитостей и даже деревья бонсай.