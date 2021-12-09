Заболеваемость ОРВИ растет среди детей в Якутии

Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди детского населения в Якутии. Эпидемический порог в возрастной группе старше 15 лет превышен в 3,7 раза.

Всего за неделю в республике выявлено почти 18 тыс. случаев ОРВИ. По данным лабораторных исследований, наблюдается активная циркуляция вирусов группы A (H3N2). Кроме того, выявлены вирусы парагриппа, аденовирусы и сезонные коронавирусы. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В связи с ростом заболеваемости учащиеся 1–8-х классов школ Якутска переведены на дистанционное обучение. Кроме того, в конце ноября на карантин закрыли порядка 100 групп в детских садах.

В регионе продолжается вакцинация против гриппа. На текущий момент прививки поставили 38,3% жителей Якутии при плане 60%.