Металлический брат нововоронежской Аленки появился в парке монстров Курска

Курская компания завершила процесс создания металлической фигуры Иванушки — брата для нововоронежского памятника Аленке. Об этом ИА «Абирег» рассказал гендиректор ООО «Интермет» Дмитрий Харин.

Фигура Иванушки расположена в парке металлических монстров в Курске. Как уточнили его создатели, на территории также установлены фигуры быка, робота и более 100 маленьких фигурок из металла.

По данным ИА «Абирег», о планах руководства «Интермета» по созданию брата нововоронежской Аленке стало известно в конце прошлого года. Предполагалось, что его фигура будет стоить гораздо дешевле статуи из Нововоронежа.

Стоимость памятника Аленке составила 1 млн рублей, бюджетных средств на него потрачено не было. Его открыли 18 декабря 2020 года, однако местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, назвав его чертовщиной и ущербным подобием. Спустя три дня после открытия статую демонтировали.

В феврале 2021-го вызвавшую общественный резонанс Аленку продали на торгах за 2,6 млн рублей.