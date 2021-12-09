В Краснодарском крае откроют 17 школ в 2022 году

В 2022 году в Краснодарском крае планируют открыть 17 школ на 14,3 тыс. мест. На поддержку сферы образования в регионе направили 54,6 млрд рублей.

По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, средства были направлены на капитальный ремонт школ и детских садов, строительство школ, ремонт спортивных залов и выплаты за классное руководство. В 2021 году в регионе открыли 10 школ на 6,15 тыс. мест. Две школы достраиваются в Сочи и Краснодаре. Также по итогам года будет сдано 12 детских садов, пишет ИА KrasnodarMedia.

Капитальный ремонт завершен в 66 школах. Сроки контрактов были нарушены в школах в Брюховецком и Щербинском районах. При этом в Брюховецком районе планируется возврат выделенных средств по нескольким капремонтам.

Минькова отметила, что с 2022 года Краснодарский край будет участвовать в федеральной программе капремонта школ. Регион подал заявки на 42 объекта.