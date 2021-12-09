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МИД заявил о намеренно запущенном в СМИ мифе о «российской угрозе» Украине

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Тезис о мифической «российской угрозе» Украине намеренно был запущен в СМИ, даже Киев изначально называл эти данные дезинформацией, заявили 9 декабря в российском МИДе.

Ранее в этот день глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал недостоверной информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину. Также он отметил, что военная деятельность, которая осуществляется на национальной территории, не требует уведомления.

8 декабря президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

7 декабря глава Белого дома Джо Байден во время переговоров с Путиным сообщил ему об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. Путин же подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

В зарубежных СМИ всё чаще появляется информация о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины. 21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

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