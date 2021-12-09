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В МИД РФ назвали недопустимым «вакцинный национализм»

Захарова: Россия считает «вакцинный национализм» недопустимым
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Россия считает «вакцинный национализм», к которому прибегает ряд стран, недопустимым. Об этом сообщила в четверг, 9 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

1 декабря президент России Владимир Путин на церемонии вручения ему верительных грамот послами иностранных государств заявил, что термин «вакцинный национализм» уже стал в ходу в мировой практике. Однако, по его словам, без сотрудничества справиться с пандемией не получится.

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«Эти же страны (из числа «развитых демократий». — Ред.) активно прибегают к принципу дискриминации. Напомню, он запрещен в международном праве», — отметила Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, такие государства проводят свою политику вакцинного национализма. Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что это ведет к нарушению самого главного права человека — права на жизнь.

Захарова заверила, что российская сторона всегда выступала против таких подходов и указывала на недопустимость применения политики двойных стандартов.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что гарантию защиты от COVID-19 обеспечивает соблюдение профилактических правил. Также она сообщила, что в России «Дельта»-штамм коронавируса продолжает доминировать над другими мутациями инфекции.

Вместе с тем 3 декабря российский и иностранный бизнес призвал власти Евросоюза, США, Канады, Великобритании и России ускорить взаимное признание сертификатов о вакцинации. Спустя день стало известно, что инспекция экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Россию для оценки «Спутника V» состоится не ранее января 2022 года.

30 ноября Путин назвал взаимное признание вакцин и сертификатов о прививках от COVID-19 важной мерой в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Понимание общей ответственности, особенно лидерами ведущих развитых стран мира, станет основой для более активных совместных действий, отметил глава государства.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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