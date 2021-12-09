Путин оценил возможность введения наказания за домашнее насилие

Президент России Владимир Путин заявил 9 декабря, что законопроект о профилактике семейно-бытового насилия поддержало экспертное управление администрации, из него исключили основные противоречия.

«Что касается закона, о котором вы сказали, то действительно, я знаю, что он проработан, основные противоречия, вроде бы, сняты. Он поддержан, кстати говоря, и экспертным управлением администрации», — отметил он заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Российский лидер отметил, что проработка законопроекта будет продолжена. Он также сообщил о планах лично пообщаться с теми, кто высказывает опасения на счет данного документа.

«Но надо, все-таки, добиться того, чтобы все те, кто высказывают озабоченности, связанные с возможным внешним вмешательством в жизнь семьи, чтобы все-таки окончательно эти противоречия были сняты», — указал глава государства.

Он подчеркнул, что полностью разделяет необходимость обеспечить безопасность в семьях.

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