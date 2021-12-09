Российский авторынок в ноябре занял второе место в Европе

В ноябре 2021 года лидером продаж новых автомобилей на европейском рынке стала Германия, где было продано 198 258 машин, что на 31,7% меньше, чем год назад. Об этом 9 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На втором месте по продажам находится Россия. В ноябре жители страны приобрели 125 466 легковых автомобилей (–20.4%).

Третье место среди крупнейших европейских авторынков заняла Франция с показателем 121 995 машин (–3,2%). Далее идет Великобритания с показателем 115 706 реализованных машин (+1,7%).

Замыкает пятерку европейских лидеров Италия, чьи дилеры снизили реализацию на 24,6%, до 104 478 автомобилей.

12 ноября сообщалось, что эксперты «Авито Авто» проанализировали данные о выставленных на продажу автомобилях и выяснили, насколько подорожали популярные модели с пробегом за прошедшие 10 месяцев. Отмечается, что в некоторых крупных городах страны рост цен на автомобили с пробегом оказался значительно более заметным.