Психиатр рассказала о пациентах с изменениями личности на фоне коронавируса

Российский психиатр, доктор наук, которая просила не называть ее имя, рассказала, что коронавирус влияет не только на физическое состояние организма, но и на психическое.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 9 декабря, она отметила, что после COVID-19 у людей резко ухудшается состояние психики: возникают депрессии, неврозы, панические атаки, случаются даже изменения личности.

Психиатр рассказала, что один из ее пациентов страдал фобическими расстройствами и до пандемии, однако его страхи и ипохондрия постепенно переросли в паранойю.

«Он каждый день обзванивал 10–15 ковидных клиник и выяснял, сколько больных, сколько на ИВЛ, сколько умерло за сутки. И так каждый день. Он считал, что эпидемия — это международный заговор. До пандемии был вялым ипохондриком, а стал активным параноиком», — сказала специалист.

Кроме того, у многих пациентов по части психиатрии после коронавируса не только обостряются основные симптомы, но появляются новые. Врач рассказала, что, когда пациентов с ипохондрическими расстройствами выписывали из стационара для лечения коронавирусной инфекции, они возвращались с резкими ухудшениями психического состояния.

Также, по словам врача, все переболевшие жалуются на ухудшение памяти, астению, раздражительность, отмечает телеканал «360».

Ученые Манчестерского университета в Великобритании ранее выяснили, что люди с психическими расстройствами, к примеру с шизофренией, почти в пять раз чаще умирают от коронавируса SARS-CoV-2 и в три раза чаще попадают из-за него в больницу, отмечает «Ридус».

6 декабря врачи назвали опасные последствия COVID-19 для человеческой психики. Они отметили, что одними из самых опасных осложнений после перенесенного COVID-19 являются психологические расстройства: провалы в памяти, панические атаки, депрессии, вспышки немотивированной агрессии. Диапазон постковидных расстройств довольно широк, вплоть до развития острых и затяжных психозов.

В ноябре врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков рассказал, что коронавирус может вызывать повышенную тревожность у впечатлительных россиян. По его словам, вакцинация не только защищает от заражения, но и помогает снизить стресс. При этом если после вакцинации тревога не снизилась, следует обратиться к психотерапевту или психиатру, который выпишет необходимые препараты.