Устроивший стрельбу в столичном МФЦ не будет обжаловать арест

Арестованный после стрельбы в столичном МФЦ «Рязанский» Сергей Глазов не собирается обжаловать меру пресечения. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил его адвокат Петр Колдов.

«[Сергей] Глазов заявил, что раскаивается в содеянном, и сообщил, что не хочет обжаловать меру пресечения в виде ареста», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день Пресненский суд Москвы отправил Глазова под арест до 7 февраля 2022 года. Мужчине предъявили обвинения по трем статьям УК: убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица и оборот оружия.

Стрельба произошла 7 декабря. В результате происшествия погибли два человека, оба — сотрудники МФЦ, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали. Врачи успешно прооперировали девочку.

В Общественной наблюдательной комиссии уточнили, что конфликт произошел из-за того, что Глазов отказался надеть маску. Кроме того, по данным ОНК, Глазов был уволен со службы в звании подполковника в 2009 году, оружие тогда сдавать он отказался.

Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

При этом у злоумышленника при себе было около 3 млн рублей. Также известно, что на месте инцидента были изъяты пистолет с маркировкой ISSCM22 Austria, патроны, три газовых баллончика и другие элементы.

Стрелявшего обезвредил старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

8 декабря Глазов признал вину в убийстве.