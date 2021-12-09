Оформление новогоднего городка началось в Петропавловске-Камчатском

Подрядные организации приступили к монтажу новогоднего городка в центре Петропавловска-Камчатского. В связи со строительными работами доступ местных жителей к площадке у стелы города закрыт.

В течение нескольких дней рабочие установят две деревянные горки, шесть небольших елок, а также ряд ледовых скульптур. Кроме того, ведется подготовка к установке главной новогодней ели. К центральному каркасу прикрепят ветки, после чего ель украсят. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.

Установка елок уже началась в микрорайонах Петропавловска-Камчатского. Первые праздничные деревья появились на улице Кирдищева и проспекте Победы. Всего в городе установят 16 елок.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане главную новогоднюю елку установят позже срока. Также в городе не будут организовывать праздничный городок в связи с реконструкцией парка культуры и отдыха.