Жительница Магадана лишилась свыше 850 тыс. рублей из-за лжеброкеров

В Магадане возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 62-летней местной жительницы. Женщина лишилась 867 тыс. рублей, рассчитывая получить доход на бирже.

По словам пострадавшей, в ноябре она увидела интернет-рекламу, которая предлагала заработок путем торгов на некой финансовой площадке. Женщина перешла по ссылке, заполнила анкету и оставила свои контакты. Через некоторое время магаданке позвонила незнакомка, которая представилась менеджером. Она предложила помощь при работе на финансовой площадке.

По указанию собеседницы потерпевшая создала электронный кошелек и перечислила 220 тыс. рублей. Затем женщина оформила два кредита и перевела средства на неизвестные счета, пишет ИА MagadanMedia. Когда магаданка отказалась в очередной раз переводить деньги, электронный кошелек оказался закрыт, а все средства — списаны.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

В ноябре сообщалось о похожем мошенничестве в Татарстане. 56-летняя женщина лишилась больше 5 млн рублей, пытаясь получить доход на бирже.