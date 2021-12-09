Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны

Президент России Владимир Путин 9 декабря сообщил, что намерен попросить Верховный суд страны проанализировать нормы о превышении пределов самообороны и в случае необходимости представить предложения по совершенствованию действующих норм.

«Мы должны подходить к этому вопросу очень профессионально. Мы с вами знаем, я уже боюсь неточно сформулировать, но в целом, мы как юристы с вами понимаем, что смысл всех этих норм заключается в том, чтоб средства защиты соответствовали средствам нападения и не превышали тех средств нападения, которые используются преступниками. Но, конечно, надо внимательно смотреть и анализировать, что происходит на практике», — сказал глава государства на встрече с правозащитниками.

Путин подчеркнул, что нужно «защитить людей, которые защищаются сами и защищают жизнь и здоровье других граждан».

В сентябре суд в Тверской области оправдал Александра Зобенкова, который в процессе самообороны смертельно ранил троих человек.

Правосудие признало, что мужчина действовал в рамках самообороны, его освободили в зале суда.

Конфликт произошел в селе Михайловское в Калининском районе 2 мая 2020 года. В тот день у Зобенковых произошла ссора с соседкой из-за коз, на которых лаяла собака. Женщина позвонила своему сыну, и тот приехал из Московской области вместе с друзьями. Четверо пьяных людей зашли на участок Зобенковых, где еще находились маленькие дети. Защищаясь, Александр смертельно ранил ножом троих налетчиков. В итоге ему грозил срок в 18 лет.