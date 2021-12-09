Жителей Уссурийска предупредили о ледяном дожде

Синоптики предупредили жителей Уссурийска о ледяном дожде 10 декабря. Город окажется в теплом секторе циклона.

По данным «Примпогоды», ухудшение погоды начнется в ближайшие сутки. Циклон будет смещаться над северными провинциями Китая. Температура воздуха повысится до +4 градусов, ожидается облачность. Об этом сообщает ИА UssurMedia.

К вечеру 10 декабря начнется дождь, при этом температура упадет до –1 градуса.

Также ледяной дождь прогнозируют в Черниговке, Партизанске и ближайших районах.

Ранее синоптики сообщили об аномальном потеплении на территории Приморского края. Из-за повышения температуры наблюдается цветение растений не по сезону.