Путин оценил оправданность ареста для находящихся под следствием

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, 8 декабря, что «засаживать находящегося под следствием человека за решетку часто совершенно не оправданно». Он отметил, что есть другие меры пресечения, которые должны работать.

«Конечно, засаживать человека за решетку, в камеру часто совершенно не оправданно, и, уверяю, я полностью с вами согласен», — подчеркнул глава государства, обращаясь к члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой.

Он обратил внимание на то, что будет ускорена разработка проекта федерального закона апробации.

Вместе с тем российский лидер заявил, что следил за сообщениями о пытках над заключенными. По его словам, в этом необходимо разобраться. При этом Путин заверил, что Совет Федерации уже начал работу по внесению изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления «пытки».

Глава государства также сообщил, что намерен попросить Верховный суд страны проанализировать нормы о превышении пределов самообороны. Он добавил, что в случае необходимости будут предоставлены предложения по совершенствованию действующих норм.