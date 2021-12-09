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Посольство РФ осудило слова сенатора США о ядерном ударе

Посольство России назвало безответственными слова сенатора США о ядерном оружии
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Посольство РФ в Вашингтоне в четверг, 9 декабря, назвало безответственными слова американского сенатора Роджера Уикера о возможном применении ядерного оружия против России.

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В интервью телеканалу Fox News 7 декабря сенатор рекомендовал президенту США Джо Байдену в случае обострения ситуации вокруг Украины не исключать возможность ядерного удара по России.

«Советуем всем непросвещенным взять в руки и внимательно ознакомиться с совместным заявлением президентов России и США от 16 июня 2021 года. В этом документе подтверждена приверженность двух стран принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — сообщила российская дипмиссия на своей странице в Facebook.

Кроме того, в посольстве напомнили, что 7 декабря состоялся онлайн-саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Главы государств «обозначили контуры возможного снижения напряженности».

«Такой диалог требует спокойствия, демонстрации готовности к компромиссу. Вряд ли непродуманные заявления Роджера Уикера помогут нам выйти из нынешней острой фазы российско-американских отношений», — говорится в сообщении.

В дипмиссии также отметили, что шутить с ядерным оружием не подобает американскому политику, который работает в законодательном органе США, пишет «Газета.Ru».

8 декабря Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Москва нападать на Киев. Он сообщил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику. Говоря о перспективах вступления Украины в НАТО, российский лидер отметил, что в таком случае в стране могут быть размещены вооружения, угрожающие России.

6 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. Он отметил, что напряженность можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым путем.

Немецкая газета Bild 4 декабря опубликовала информацию о двух сценариях «вторжения» России на Украину. Согласно заявлениям источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать этого стоит уже в начале 2022 года, добавили в издании.

Ранее в ряде западных СМИ уже заявляли о якобы возможном российском «вторжении». В частности, 22 ноября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Она отметила, что это является классическим приемом Запада.

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