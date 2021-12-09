Депутаты поддержали повышение стоимости питания школьников во Владивостоке

Депутаты комитета по социальной политике и делам ветеранов думы Владивостока поддержали увеличение стоимости дополнительного питания для отдельных категорий школьников. Такая мера необходима в целях улучшения качества питания учеников.

По словам депутата Василисы Ходневой, стоимость питания увеличится с 25 до 70 рублей за счет бюджета Владивостока. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Бесплатным питанием один раз в день в период учебы обеспечиваются школьники, обучающиеся по программам начального, основного и среднего общего образования, из многодетных семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, находящиеся в социально опасном положении, а также дети-сироты и дети без попечения родителей. Кроме того, льгота предусмотрена для детей из коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Дополнительное питание один раз в день предоставляют учащимся начального звена из многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума и находящимся в социально опасном положении.