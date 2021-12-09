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Мэрия Нижнего Новгорода расторгла контракт на ремонт ливневки на Белинского

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Мэрия Нижнего Новгорода расторгла контракт с подрядчиком на ремонт ливневой канализации по улице Белинского. Причиной стали сорванные сроки сдачи объекта, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в отношении ООО «КМК-Система» заведено административное дело по статье «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ». Подрядчика оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Контракт с фирмой был расторгнут. Работы продолжит другая подрядная организация. Специалисты должны будут отремонтировать ливневку и восстановить дорожное покрытие на Белинского, пишет ИА «НьюсНН».

По данным издания, износ ливневой канализации в Нижнем Новгороде достиг почти 90%. В 2022 году на их ремонт планируется выделить 150 млн рублей.

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