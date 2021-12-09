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Путин поддержал идею о льготах обладателям трех Орденов Мужества

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о предоставлении льгот обладателям трех Орденов Мужества. Об этом он сообщил в четверг, 9 декабря, на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

С инициативой о предоставлении льгот выступил председатель совета Валерий Фадеев. Он отметил, что таких людей в России немного, но каждый из них совершил по меньшей мере три подвига, но, несмотря на у них сегодня нет никаких льгот.

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«Вопрос, который вы поставили о льготах для тех наших граждан, которые имеют три ордена Мужества, это, конечно, заслуживает не только проработки, а скорейшего решения. Я с вами согласен, поручение такое в самое ближайшее время будет дано правительству», — сказал российский лидер.

7 декабря глава ведомства «Минцифры» Максуит Шадаев сообщил, что на рассмотрении находится вопрос о предоставлении с 2022 года льгот ветеранам ВОВ на услуги такси. По его словам, с агрегаторами сервисов онлайн-такси обсуждается идея предоставить ветеранам какой-то лимит на бесплатные поездки на такси в течение года.

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