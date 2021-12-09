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Система «Мир» заняла 25% российского рынка по объему платежей

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Платежная система «Мир» заняла четверть рынка России по объему платежей и больше трети — по объему эмиссии. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил начальник управления департамента национальной платежной системы Банка России Денис Барышков, выступая на VIII Национальном платежном форуме.

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«На сегодняшний день эмиссия — около 109 млн карт, доля рынка по объему платежей — более 25%, по эмиссии — более 32%», — сказал он.

Барышков отметил, что в этом году мероприятия по расширению географии и сети приема платежной системы «Мир» были продолжены, передает НСН.

По его словам, за пределами России уже обеспечен прием карт этой платежной системы в 14 зарубежных государствах, включая страны ЕАЭС, передает RT.

Ранее, в июне, власти Московской области подписали с платежной системой «Мир» соглашение о сотрудничестве сообщает телеканал «360».

8 ноября «Известиям» рассказали в НСПК — операторе карт «Мир», что в платежной системе появилась новая функциональность, предназначенная для обмена информацией о скомпрометированных нацкартах между их эмитентами и платежной системой, а также между самими участниками системы. Новую технологию уже поддержали более 180 банков.

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