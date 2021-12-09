На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»

На Украине предложили штрафовать за публичное отрицание «вооруженной агрессии РФ» и «оккупации Россией территории». Соответствующий законопроект 9 декабря был одобрен кабинетом министров страны и направлен на рассмотрение в Верховную раду.

«Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа, является противоправным и несет установленные законом правовые последствия», — сказано в документе.

Отмечается, что штрафовать будут за открытые обращения к двум и более лицам и «графическое изображение Крыма в составе другого государства или как отдельного территориального субъекта вне границ Украины».

Уточняется, что к ответственности планируют привлекать публичных деятелей, чиновников и «политически значимых лиц».

Предлагается установить штраф в размере от $630 до $1260. За повторное нарушение закона в течение года придется заплатить сумму от $1260 до $1890.

В зарубежных СМИ всё чаще появляется информация о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросами и агрессивной риторикой.

Кроме того, 7 декабря глава Белого дома Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщил ему об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.

Путин же подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

8 декабря президент РФ назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. При этом руководство Крыма приняло решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на итоги референдума, Киев продолжает считать Крым своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.