Прямой эфир
Армия
Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны
Мир
На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»
Мир
Во Франции заявили об отсутствии планов бойкотировать ОИ-2022
Экономика
Система «Мир» заняла 25% российского рынка по объему платежей
Общество
Путин указал на важность помощи бездомным
Мир
МИД РФ указал на переброску Киевом тяжелой артиллерии к линии соприкосновения
Мир
Все белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT
Общество
Путин призвал страны СНГ учить мигрантов языку и законам России
Мир
Британия отправит военных инженеров в Польшу из-за кризиса на границе
Мир
Украина запланировала сократить госдолг к 2024 году

На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине предложили штрафовать за публичное отрицание «вооруженной агрессии РФ» и «оккупации Россией территории». Соответствующий законопроект 9 декабря был одобрен кабинетом министров страны и направлен на рассмотрение в Верховную раду.

Лишение свободы: Украина объявила войну гражданам РФ
Как новый законопроект Зеленского отразится на миллионах украинцев, получивших российский паспорт

«Публичное отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, временной оккупации РФ территории Украины, попыток РФ легализировать аннексию временно оккупированной территории признается надругательством над жертвами начатой РФ агрессивной войны против Украины, унижением достоинства украинского народа, является противоправным и несет установленные законом правовые последствия», — сказано в документе.

Отмечается, что штрафовать будут за открытые обращения к двум и более лицам и «графическое изображение Крыма в составе другого государства или как отдельного территориального субъекта вне границ Украины».

Уточняется, что к ответственности планируют привлекать публичных деятелей, чиновников и «политически значимых лиц».

Предлагается установить штраф в размере от $630 до $1260. За повторное нарушение закона в течение года придется заплатить сумму от $1260 до $1890.

В зарубежных СМИ всё чаще появляется информация о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал вбросами и агрессивной риторикой.

Кроме того, 7 декабря глава Белого дома Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным сообщил ему об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины.

Путин же подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи РФ, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у российских рубежей.

8 декабря президент РФ назвал провокационным вопрос о «нападении» на Украину. Он отметил, что Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но у нее есть право защищать свою безопасность.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти. При этом руководство Крыма приняло решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на итоги референдума, Киев продолжает считать Крым своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021