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Песков пообещал зеркальный или асимметричный ответ России в случае новых санкций Запада

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Россия ответит в случае введения Соединенными Штатами новых санкций. Об этом в четверг. 9 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или асимметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы», — сказал он в ходе брифинга.

Ранее в четверг занимавший пост помощника министра обороны США в 2001–2005 годах Ян Бжезинский, сын политолога Збигнева Бжезинского, заявил, что по России следует нанести «предупредительный удар» в виде отключения от SWIFT «на несколько дней». Также он предложил задержать определенные платежи за газ и нефть.

В ответ на это председатель комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития РФ Виктор Хайков заявил «Известиям», что реализация этого предложения крайне маловероятна, поскольку это причинит непоправимый ущерб репутации и надежности международной системе платежей. Эксперт отметил, что у России в SWIFT около 20% от общего объема платежей, и в случае блокировки сама система лишится «значительных средств для своего развития», а она в этом не заинтересована.

Ранее, 8 декабря, президент США Джо Байден заявил, что во время онлайн-саммита он предупредил российского лидера Владимира Путина о готовности американской администрации ввести суровые экономические санкции в случае «вторжения РФ на Украину». По словам главы Белого дома, он понимает, что Россия может принять ответные меры на эти суровые рестрикции.

В тот же день стала известна реакция Путина на угрозы Байдена о введении санкций. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент отметил, что санкции — вещь не новая, они принимаются достаточно длительное время, только никакого положительного эффекта ни для США, ни для России не дают.

6 декабря Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, США проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Она отметила, что это является классической западной тактикой.

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