Движение транспорта по улице Новая Заря возобновили в Твери

В Твери на улице Новая Заря возобновилось движение транспорта. Ограничения сняли в четверг, 9 декабря, сообщает пресс-служба городской администрации.

Перекрытие дороги касалось участка на пересечении улицы Новая Заря и Литейного переулка, отмечают «Тверские ведомости». Там проводились работы по реконструкции водовода.

Изначально снять ограничения планировалось в ночь на 7 декабря, однако сроки сдвинулись на 12-е число. Работы удалось завершить 9 декабря, в связи с чем движение было открыто для всех видов транспорта.

Модернизация водовода проводится в рамках федерального проекта «Чистая вода».