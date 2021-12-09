Во Франции заявили об отсутствии планов бойкотировать ОИ-2022

Франция не планирует дипломатический бойкот Олимпийских игр (ОИ) в Пекине, однако может предпринять меры на политическом уровне. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил министр народного образования Франции Жан-Мишель Бланкер в эфире канала BFM.

«Нет, Франция этого не будет делать», — заявил Бланкер отвечая на вопрос о возможности бойкота Францией Олимпиады в Пекине.

Министр отметил необходимость отделять спорт от политики. Он добавил, что осуждать нарушения прав человека нужно, сохраняя при этом адекватный подход.

«Мы, конечно, осуждали ранее феномен преследования меньшинств, например уйгуров, нарушение прав человека. Я высказывал обеспокоенность по поводу ситуации с теннисисткой — эта обеспокоенность все еще сохраняется», — добавил Бланкер.

Министр рассказал, что не планирует присутствовать на церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

Ранее в этот день глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что устраивать дипломатический бойкот Олимпиаде в Пекине или нет, решит правительство Германии в координации со странами Евросоюза (ЕС).

Также в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в связи с решением некоторых стран о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр (ОИ) в Пекине в 2022 году можно говорить о развале мирового спорта.

В этот же день Китай выразил протест Канаде из-за решения присоединиться к дипломатическому бойкоту Олимпийских игр в Пекине в 2022 году. По мнению властей Китая, Канада и другие западные государства придерживаются менталитета холодной войны и регулярно вмешиваются во внутренние дела других стран под знаменем прав человека. Таким образом, согласно заявлению посольства, замедляется и сдерживается процесс развития других стран.

8 декабря Австралия объявила дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм. При этом олимпийская сборная страны примет участие в Играх, как и планировалось до принятия этого решения.

6 декабря США сообщили о своем решении устроить дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Отмечалось, что этот шаг не коснется участия американских спортсменов в Играх. Причиной решения в Вашингтоне назвали «геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека».

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.