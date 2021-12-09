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Все белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT

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Банки Белоруссии присоединились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России. Об этом в четверг, 9 декабря, рассказал глава управления развития и регулирования национальной платежной системы ЦБ РФ Денис Барышков.

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По его словам, система продемонстрировала высокий уровень надежности, к ней уже подключились 38 участников из девяти стран.

«На сегодняшний день платежная инфраструктура Армении, Белоруссии и Киргизии полностью раскрыты для приема карт платежной системы «Мир», продолжается диалог с кредитными организациями — резидентами Республики Казахстан по вопросу организации приема карт «Мир» в их инфраструктуре. Помимо возможности использования национальных платежный инструментов на всем пространстве ЕАЭС также реализована возможность осуществить перевод денежных средств по номеру карты», — заявил он в ходе VIII Национального платежного форума.

СПФС была создана в качестве альтернативы международной платежной системе SWIFT после информации о ее возможном отключении в России.

Днем ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров оценил вероятность отключения России от мировой финансовой системы SWIFT. Сенатор заявил, что отключить РФ от SWIFT и заблокировать долговые обязательства страны нельзя, потому что Россия является одним из крупнейших игроков глобальной экономики.

Агентство Bloomberg 7 декабря сообщило о том, что сейчас в США и Евросоюзе (ЕС) рассматривается вопрос введения новых санкций против России, которые коснутся банковского сектора.

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