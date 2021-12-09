Украина запланировала сократить госдолг к 2024 году

Украина намерена сократить госдолг до 47% ВВП к 2024 году. Об этом говорится в одобренной украинским кабмином стратегии управления государственным долгом.

«Ключевой параметр стратегии — это уменьшение госдолга в 2024 году, он не должен превышать 47% ВВП, при том, что в конце 2021 года он ожидаемо составит 57% ВВП», — заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, трансляция которого шла на канале украинского кабмина в YouТube.

В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко отметил, что новая стратегия предусматривает увеличение доли госдолга в национальной валюте до 51%, а также привлечение долгосрочного льготного финансирования.

Стратегия была утверждена членами правительства единогласным решением.

23 ноября эксперт по политическим и экономическим вопросам Всеволод Степанюк заявил о неплатежеспособности Украины. Он отметил, что количество желающих купить украинские ценные бумаги тоже уменьшается, несмотря на то, что Киев решил увеличить проценты по облигациям.

7 октября Шмыгаль рассказал, что в стране совокупный государственный долг превышает $90 млрд и кабмин работает над его реструктуризацией. Он подчеркнул, что правительство собирается увеличить внутренние заимствования с одновременным сокращением внешнего долга.