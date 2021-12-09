Около 9 т зараженной АЧС свинины уничтожили на Сахалине

В Сахалинской области продолжается уничтожение партий мяса, зараженного африканской чумой свиней (АЧС). На текущий момент специалисты сожгли порядка 9 т продукции.

Общий вес свинины, подлежащей уничтожению, составляет 13,5 т. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на территориальное управление Россельхознадзора. Уничтожение продукции ведется под контролем сотрудников ведомства, а также Агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области.

Оставшиеся партии будут уничтожаться ежедневно.

Зараженное мясо было обнаружено в Корсаковском морском порту. Продукция поступила из Саратовской области.

7 декабря сообщалось о выявлении нового очага АЧС в Саратовской области. Предполагается, что источником заражения животных на домашней ферме стали пищевые отходы, не прошедшие термическую обработку. Всего за десять месяцев в регионе выявлено 19 очагов АЧС.