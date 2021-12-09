IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы года

Крупнейшая в мире база данных о кинематографе Internet Movie Database (IMDb) назвала самые популярные фильмы и сериалы 2021 года. Рейтинг собрали на основании просмотров их страницы на сайте и в приложении сервиса.

Среди фильмов первое место рейтинга досталось картине «Дюна», второе — «Отряду самоубийц», а на третьей позиции расположился фильм «Вечные». Четвертую и пятую строчки заняли «Мортал Комбат» и «Лига справедливости». В топ-10 также вошли «Годзила против Конга», «Черная вдова», «Армия мертвецов», «Круэлла» и «Шан-Чи и легенда десяти колец», отмечает телеканал «360».

Самый высокий рейтинг среди фильмов оказался у «Дюны» (8,2) и «Лиги справедливости» (8,1).

Первое место среди сериалов в этом году заняло шоу «ВандаВижен». Второе и третье место заняли «Локи» и «Игра в кальмара» соответственно, пишет сайт kp.ru. Четвертое место досталось шоу «Сокол и Зимний солдат», пятое заняли «Бриджертоны». В десятку лучших сериалов года, по версии IMDb, вошли также «Ходячие мертвецы», «Мейр из Исттауна», «Тень и кость», «Кобра Кай» и «Люцифер», отмечает сайт aif.ru.

Среди сериалов отметку в 8 баллов преодолели сразу пять картин: «Кобра Кай» (8,6), «Мейр из Исттауна» (8,5), «Локи» (8,3), «Люцифер» и «Игра в кальмара» (8,1).

8 декабря премия Peopleʼs Choice Awards также назвала лучшие фильмы и сериалы уходящего года. Лучшим сериалом 2021 года стал «Локи», главную роль в котором исполнил британский актер Том Хиддлстон. Среди драматических сериалов отметили «Анатомию страсти», тогда как в категории комедийных проектов первое место занял «Я никогда не...». Фильмом года, по версии премии, была признана «Черная вдова» с участием Скарлетт Йоханссон.