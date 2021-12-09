Британия отправит военных инженеров в Польшу из-за кризиса на границе

Великобритания отправляет 140 военных инженеров в Польшу в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Об этом в четверг заявили в пресс-службе британского минобороны.

«140 военных инженеров направляются в Польшу для оказания специализированной поддержки в ответ на давление со стороны нелегальной миграции на границе с Белоруссией», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что британские специалисты будут оказывать поддержку польским войскам в выполнении конкретных инженерных задач вдоль границы, включая поддержку инфраструктуры и ремонт подъездных дорог, а также поддержку в планировании.

Ожидается, что нахождение военных инженеров на территории Польши продлится с конца декабря по апрель.

8 декабря пресс-секретарь Подляского воеводства Польши Томаш Крупа сообщил, что на польской стороне границы с Белоруссией нашли тело погибшего нелегального мигранта. Предположительно, беженец прибыл в страну из Нигерии.

1 декабря пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи (службы) Польши Анна Михальская заявила, что тела восьми нелегальных мигрантов обнаружены на территории Польши с начала кризиса на границе с Белоруссией. Тело одного из беженцев было обнаружено в реке Буг, добавила она.

До этого, 28 ноября, пресс-служба государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии сообщила, что пограничники обнаружили на границе с Литвой тело избитого беженца. Отмечалось, что его выбросили литовские силовики.

22 ноября глава СК Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети. У пострадавших зафиксированы ожоги, поражения органов дыхания и другие повреждения. Гора подчеркнул, что в целях осуществления полного расследования уголовного дела польской стороне будут направлены запросы об оказании правовой помощи.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.