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Клинтон заплакала при чтении речи на случай победы на выборах 2016 года

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Экс-глава американского Госдепартамента Хиллари Клинтон начала плакать во время чтения речи, которую она подготовила на случай победы на выборах главы государства в 2016 году. Видео интервью, во время которого политик не смогла сдержать эмоции, 8 декабря опубликовало на своем сайте издание Today.

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Беседуя с обозревателем издания Уильямом Гайстом, супруга бывшего американского президента подчеркнула, что она никогда не делилась с окружающими переживаниями, которые вызывает у нее чтение данного текста.

Политик расплакалась, прочитав фрагмент речи, посвященный ее матери Дороти. Как рассказала бывший Госсекретарь, ее матери, скончавшейся в 2011 году, пришлось столкнуться с трудностями в детстве.

Однако Клинтон убеждена, что мать смогла окружить ее «безграничной любовью и поддержкой». Она отметила, что мечтала поделиться с матерью своей радостью от победы на президентских выборах.

Как сказала Клинтон, она «встретилась лицом к лицу с самым большим поражением», которое она потерпела в своей жизни.

«Это урок, который мне предстоит пройти. <...> Это поможет осознать, кто я на самом деле, а также каковы были мои надежды по поводу будущего страны. Кроме того, это послание о том, что, по моему мнению, я могла сделать для мира», — считает политик.

Кроме того, особое значение для Клинтон имеет право голоса и участия в политической жизни, которое в США отстаивают женщины. Для ее соотечественниц победа женщины на выборах президента была бы крайне важна, добавила она.

О важности выдвижения женщин на пост президента страны экс-госсекретарь рассказала в 2016 году после праймериз Демократической партии в Нью-Джерси. По словам Клинтон, выборы 2016 года в случае ее победы стали бы «важной вехой» в американской истории.

9 ноября 2016 года представитель Демократической партии Хиллари Клинтон проиграла выборы президента США кандидату от партии республиканцев Дональду Трампу. Всего бывшая первая леди получила 232 голоса выборщиков, Трамп смог ее опередить, его поддержали 290 выборщиков. В частности, Трамп одержал победу в ключевом штате Флорида, на который приходится 29 голосов выборщиков. При этом Клинтон для проведение избирательной кампании потребовалось $1,3 млрд, в то время как штаб ее соперника потратил за время президентской гонки около $795 млн.

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