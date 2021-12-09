Прямой эфир
Общество
Москвичам пообещали «сибирские» морозы в ближайшие дни
Мир
У Бориса Джонсона родилась дочь
Мир
США не ответили на предложение РФ обнулить требования по дипломатам
Мир
Китай предупредил бойкотирующие Олимпиаду страны о последствиях
Экономика
Правительство выделило почти 30 млрд рублей на балансировку бюджетов регионов
Мир
Герасимов опроверг информацию о готовящемся вторжении РФ на Украину
Туризм
Авиакомпании предложили не возвращать деньги за билеты пассажирам без QR-кода
Мир
В Новой Зеландии введут закон о запрете курения будущим поколениям
Авто
Дилеры спрогнозировали дефицит новых автомобилей в России до весны
Мир
На Украине отстранят от работы невакцинированных чиновников

В Сети высмеяли шедшего под руку со слепым Байдена

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Сети обратили внимание на то, как президент США Джо Байден вел под руку слепого участника мероприятия в ходе поездки в Канзас-Сити в американском штате Миссури. Соответствующие кадры опубликовала на странице в Twitter в четверг, 9 декабря, журналистка Андреа Кэтрин.

На видео можно заметить, как Байден взял под руку слепого мужчину, в руке которого находилась специальная трость. Однако американский лидер, пройдя несколько шагов, передал руку мужчины другому участнику мероприятия.

Словарный запал: почему Джо Байден не постеснялся выражений
В Москве считают, что РФ и США всё еще могут найти точки соприкосновения

Позже видео с этим инцидентом распространилось в Сети. Одни из комментаторов под ником RedWingedUnicorn подчеркнул в Twitter, что «никогда не видел лучшего примера того, как слепые ведут слепых».

При этом другие пользователи заподозрили, что подобный инцидент был специальным трюком, который позволил отвести внимание от Байдена.

«Был ли слепой парень опорой, чтобы Джо выглядел лучше?» — написала Anna V.

Комментатор под ником Stefany отметила, что «Байден будто явно спрашивает, куда ему встать». Вместе с тем пользователи Сети добавили, что ситуация комична и заставляет о многом задуматься.

Ранее, в октябре, Байден вызвал беспокойство телезрителей и пользователей Сети из-за позы, которую глава государства принял во время эфира телеканала CNN. Так, американский лидер сжал кисти рук в кулаки и приподнял локти до уровня груди. Он сохранял такое положение около 20 секунд.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021