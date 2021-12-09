В Сети высмеяли шедшего под руку со слепым Байдена

Пользователи Сети обратили внимание на то, как президент США Джо Байден вел под руку слепого участника мероприятия в ходе поездки в Канзас-Сити в американском штате Миссури. Соответствующие кадры опубликовала на странице в Twitter в четверг, 9 декабря, журналистка Андреа Кэтрин.

На видео можно заметить, как Байден взял под руку слепого мужчину, в руке которого находилась специальная трость. Однако американский лидер, пройдя несколько шагов, передал руку мужчины другому участнику мероприятия.

Позже видео с этим инцидентом распространилось в Сети. Одни из комментаторов под ником RedWingedUnicorn подчеркнул в Twitter, что «никогда не видел лучшего примера того, как слепые ведут слепых».

При этом другие пользователи заподозрили, что подобный инцидент был специальным трюком, который позволил отвести внимание от Байдена.

«Был ли слепой парень опорой, чтобы Джо выглядел лучше?» — написала Anna V.

Комментатор под ником Stefany отметила, что «Байден будто явно спрашивает, куда ему встать». Вместе с тем пользователи Сети добавили, что ситуация комична и заставляет о многом задуматься.

Ранее, в октябре, Байден вызвал беспокойство телезрителей и пользователей Сети из-за позы, которую глава государства принял во время эфира телеканала CNN. Так, американский лидер сжал кисти рук в кулаки и приподнял локти до уровня груди. Он сохранял такое положение около 20 секунд.

78-летний Джо Байден стал самым возрастным президентом в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения.