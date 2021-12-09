Здания в Петропавловске-Камчатском обследуют после землетрясения

Специалисты обследуют здания Петропавловска-Камчатского после землетрясения, произошедшего 9 декабря. Жители отдельных районов почувствовали подземные толчки.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», землетрясение произошло в 11:03 по местному времени. Эпицентр находился в 116 км к востоку-северо-востоку от города, очаг залегал на глубине 58 км. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia. Магнитуда землетрясения составила 4,5. В некоторых районах ощущались толчки силой до трех баллов.

По предварительной оценке, разрушений в результате землетрясения нет.

8 декабря землетрясение было зарегистрировано на севере Забайкальского края. Сейсмическая активность выявлена в 22 км от поселка Новая Чара. Магнитуда землетрясения составила 4.