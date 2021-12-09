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Почти 3 тыс. самосвалов снега вывезли за сутки из Петербурга

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Более 1 тыс. единиц техники и порядка 1,2 тыс. работников чистят магистрали Санкт-Петербурга после сильного снегопада. Только за сутки с улиц вывезли свыше 54,5 тыс. кубометров снега или 2,7 тыс. полных самосвалов. Всего же с начала зимы в городе собрали и отправили на утилизацию более 422 тыс. кубометров или более 21 тыс. полных самосвалов.

Такие данные телеканалу «78» сообщили в Смольном. Там попросили с вопросами и предложениями, связанными с уборкой дорог и улиц, обращаться в круглосуточную дежурную службу комитета по благоустройству. Также на дорожных предприятиях работают горячие линии.

1 декабря жители города, недовольные темпами уборки снега, оставили более 1 тыс. жалоб. В большинстве из них говорилось, что снег не убирают уже третьи сутки. Специалисты государственной административно-технической инспекции нашли более 130 нарушений во время уборки снега. Позже в интернете появилась петиция с просьбой к губернатору взять под личный контроль процесс уборки снега в Петербурге. Свои подписи под ней поставили более 3,5 тыс. человек.

В Ленинградской области были созданы штабы для оперативной координации работы коммунальных и дорожных служб в период снежных штормов.

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