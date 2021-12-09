В Европарламенте назвали агрессией попытки Запада вмешаться в дела России

Россия всегда была одним из самых надежных партнеров Германии со времен окончания холодной войны, попытки Запада вмешиваться во внутренние дела РФ и втянуть в это Украину является примером агрессивной позиции. Об этом в четверг, 9 декабря, заявил в беседе с «Известиями» депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Гуннар Бек.

«Россия — один из самых щедрых политических партнеров Германии. [...] К сожалению, Запад и федеральное правительство (Германии — Ред.) не отреагировали на эти великодушные дипломатические жесты со стороны России после инаугурации Меркель (экс-канцлера ФРГ Ангелы — Ред.), а ответили постоянным вмешательством во внутренние дела России. Попытки втянуть Украину в западную орбиту также являются примером агрессивной позиции Запада», — сказал он.

По слова депутата, эта позиция выражается, в частности, в том, что Запад использует надуманные предлоги для отказа от ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

Бек выразил уверенность, что дальнейшие провокации со стороны нового правительства ФРГ чреваты большим риском для экономических и политических отношений между двумя странами.

Кроме того, политик подчеркнул, что Германия и Евросоюз должны наконец признать, что многие дипломатические конфликты на Ближнем Востоке, Кавказе и в Восточной Европе не могут быть разрешены без России и что дальнейшее ухудшение торговых отношений ударит по Германии сильнее, чем по России.

Ранее в четверг посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца организовать противодействие российской политике. По его словам, украинская сторона ждет «мощного голоса из Берлина», для того чтобы обеспечить «холодный душ» России, так как та якобы «готовится к войне».

В ответ на это член бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ойген Шмидт сказал «Известиям», что СП-2 лишит Украину роли ключевого транзитера газа в Европу, поэтому Киев стремится всеми силами нагнетать обстановку вокруг газопровода. По его словам, именно отказ Украины завершить конфликт на востоке своей страны является фактором дестабилизации для всего региона и служит предлогом для нападок в адрес РФ.

Ранее, 8 декабря, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер подчеркнул, что попытки торпедировать проект СП-2 осуществляются не со стороны Германии. Он заявил, что проект должен быть завершен, а также отметил, что он уже согласован.

Строительство «Северного потока – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.